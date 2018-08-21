Аграрии завершают собирать озимую пшеницу

В частности, намолотили 24,3 миллиона тонн озимой пшеницы (99,8%), 637 000 тонн яровой пшеницы (92%), 3,1 миллиона тонн озимого ячменя (100%), 4,4 миллиона тонн ярового ячменя (99%) , 386 000 тонн ржи (98%), 423 000 тонн овса (92%), 795 000 тонн гороха (98%).

Также с полей собрали 2,5 миллиона тонн озимого рапса (99,8%) и 86 000 тонн ярового рапса (65%).

А еще в разгаре посевная озимых культур под урожай следующего года. В частности, фермеры засевают поля озимым рапсом. Такие работы провели на 401 000 гектаров - это 45% до прогноз.

Как сообщал "УРА-Информ", с начала нового маркетингового года Украине удалось отправить на экспорт первые 555 тыс. тонн зерновых культур. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, ссылаясь на сведения Министерства аграрной политики и продовольствия. Так, объемы экспорта пшеницы по сравнению с прошлым сезоном остались практически неизменными — 144 тыс.т.