16:53 21.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100201860:roman_z

Аграрии завершают собирать озимую пшеницу

По последним данным Минагрополитики, аграрии Украины намолотили уже 34,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность - 34,7 центнера с гектара.

Аграрии завершают собирать озимую пшеницу

В частности, намолотили 24,3 миллиона тонн озимой пшеницы (99,8%), 637 000 тонн яровой пшеницы (92%), 3,1 миллиона тонн озимого ячменя (100%), 4,4 миллиона тонн ярового ячменя (99%) , 386 000 тонн ржи (98%), 423 000 тонн овса (92%), 795 000 тонн гороха (98%).

Также с полей собрали 2,5 миллиона тонн озимого рапса (99,8%) и 86 000 тонн ярового рапса (65%).

А еще в разгаре посевная озимых культур под урожай следующего года. В частности, фермеры засевают поля озимым рапсом. Такие работы провели на 401 000 гектаров - это 45% до прогноз.

Как сообщал "УРА-Информ", с начала нового маркетингового года Украине удалось отправить на экспорт первые 555 тыс. тонн зерновых культур. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, ссылаясь на сведения Министерства аграрной политики и продовольствия. Так, объемы экспорта пшеницы по сравнению с прошлым сезоном остались практически неизменными — 144 тыс.т.


Поделиться
Читайте также:
 
82% украинцев считают себя патриотами 82% украинцев считают себя патриотами В Польше неизвестные напали на украинскую пару Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в украинские порты
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив