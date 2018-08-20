Жизнь после отпуска. Чего стоит ожидать украинцам осенью...

Пока за первый квартал этого года. По данным ведомства за январь-март 2018 года зафиксированы небольшие положительные изменения. Однако они заметны только в сравнении с предыдущим обвалом по многим направлениям.

Уровень официальной безработицы в целом по стране на конец марта составил 1,4% населения трудоспособного возраста. Средняя зарплата во всех регионах была выше уровня минимальной, однако лишь в четырех из них зарплата превысила среднюю по стране: Киев, где люди, по данным Госстат, получают 12392 гривен в месяц, Донецкая область, где зарплата составляет 8572 гривен, Киевская - 8206 гривен и Днепропетровская - 7995 гривен.

Вместе с тем самая низкая зарплата, не превышающая 79% средней, была в Херсонской, Черниговской, Черновицкой и Тернопольской областях.

В то же время инфляция за первый квартал составила 103,5% тогда, как год назад за такой же период она составила 103,9%. Подорожали продукты питания и безалкогольные напитки - на 4,2%. Выросли тарифы на квартплату - на 10,1%, на водоснабжение – на 3,2%, канализацию – на 2,6%. Рост цен в сфере здравоохранения составил 3,3%. На 3,8% повысились цены на транспорт.

Реальный ВВП вырос, но всего на 2, 3 %. По расчетам Всемирного банка он должен был увеличится на 3,2%, а по оценке НБУ – на 3,4%. Но даже если бы Украине и удалось достичь таких показателей, этого было бы недостаточно для стабилизации экономики, считают эксперты.

Например, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко утверждает, что борьба с бедностью возможна только при условии роста экономики на 5% в год. Так что уровень жизни украинцев пока сложно назвать высоким. Из-за кризиса 2014-2015 годов ВВП страны значительно снизился. Сейчас экономика восстановилась, но экономический рост пока скромный - на уровне 2%. Это означает, что уровень доходов украинцев еще не вернулся на докризисный уровень. Украина имеет потенциал для того, чтобы расти быстрее мировой экономики, но только при условии продолжения реформ, - считает глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен.

Но с реформами перед выборами в стране сложно. Кандидаты хотят сберечь электорат. К тому же, специалисты говорят, что вместе с началом предвыборной гонки с осени Украина входит в один из самых опасных периодов. У нас нет никаких сомнений, что Россия будет активно действовать в своих интересах, используя наши внутренние противоречия и слабость для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, - считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Данные достижений украинской экономики за полугодие в Госстате пока еще не подытожили. Но невзирая на отпускной период в эшелонах власти есть информация, что конец лета и начало осени к уровню жизни украинцев мало что прибавят. Скорее всего, жить станет еще сложнее.

С 1 сентября Национальный совет по телевидению и радиовещанию планирует отключить аналоговое телевидение не смотря на то, что отключение может оставить без любимых каналов пять миллионов украинцев, а это более 10% населения нашей страны. Ведь главная аудитория аналогового телевидения - пенсионеры, малоимущие, дачники и жители небольших сел, поскольку в большинстве сел и некоторых малых городах Украины цифрового покрытия нет. В этом и состоит проблема. После отключения аналогового сигнала нужно будет купить ТВ-тюнер, а он стоит от 320 гривен. Или спутниковую антенну. Здесь цены стартуют от семисот гривен и выше.

С осени также начнут поднимать и цены на скоростной интернет. Причина тому - в Украине самый дешевый интернет в мире. По прогнозам до нового года стоимость интернета со скоростью соединения в 100 мегабит в секунде поднимется до 250-ти гривен.

Резко поднимать абонплату вряд ли кто-то решится - это сильный удар по лояльности клиентов, но тарифы все же поднимутся и в первую очередь это произойдет поскольку компании поднимают затраты на персонал, дорогостоящее оборудованием и его обслуживание.

Все, что приобретают операторы для своей деятельности, закупается в валюте - кабели, роутеры для клиентов и пр. Кроме этого, в компаниях жалуются на нехватку квалифицированной рабочей силы. Персонал уезжает за границу или меняет сферу деятельности. Поэтому провайдеры стали поднимать зарплаты или увеличились расходы на аутсорсинговые сервисы. Стоит отметить, что большинство провайдеров в вопросе поднятия тарифов решили пойти по тому же принципу, которому следуют мобильные операторы. По сути, они не повышают расценок, а "оптимизируют" тарифную сетку, заменяя старые дешевые пакеты на новые, более дорогие. Абонента при этом просто ставят в известность, что с "такого-то числа" его переводят на другой тариф. Чтобы сгладить негодование людей, им могут предложить бонусную компенсацию в виде дополнительной скорости или дополнительного IP-адреса.

Есть предпосылки и для подорожания хлеба. Аграрии причиной подорожания называют плохие погодные условия. Первый урожай пшеницы и ячменя в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях оказался вдвое ниже прошлогоднего из-за того, что колос не успел налиться из-за отсутствия дождей.

Больше всего пострадала Запорожская область. Там потеряли до 30 процентов ранних зерновых. В целом по Украине урожай будет меньше на 10–15 процентов, сравнительно с прошлым годом, - сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. В Ассоциации поставщиков торговых сетей говорят, что цена батона из нового урожая будет выше на четыре гривны, мука первого сорта подорожает на три гривны за килограмм,а макаронные изделия - на 1,5 гривны за килограмм.

Но причину роста цен не связывают с низким урожаем. Основная причина подорожания в том, что производители хлеба покупают зерно по мировым ценам. Стоимость хлебобулочных изделий в Украине приравнивается к европейской. Сейчас черный хлеб у нас на 10 процентов дешевле, чем в Польше, а белый - на 15–20 процентов. Цена перестанет расти, когда достигнет польской отметки, - рояснил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Кабинет министров Украины утвердил введение с 1 июля 2018 года новых образов акцизных марок для табачных изделий отечественного и импортного производства. Марка для табачных изделий отечественного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) стала зеленой, для других табачных изделий отечественного производства - оранжевой, для табачных изделий импортного производства с фильтром и без фильтра (сигареты) - синей, для других табачных изделий импортного производства - бордовой.

Но не только цветом акцизной марки станут выделятся сигареты. Они существенно подорожают. Минфин предложил ввести дополнительный табачный акциз в размере 1,4 от минимальной акцизной нагрузи в случае реализации их дешевле 1,65 от минимальной налоговой нагрузки. Новый законопроект с данной инициативой презентован на сайте Минфина. Введение данного механизма уменьшит продажу сигарет по заниженным ценам, которая сейчас происходит в Украине. Также это улучшит здоровую конкуренцию для всех игроков на рынке, - пояснили в министерстве.

Как ожидают чиновники, высокие цены на сигареты также уменьшат число курильщиков. А инструкцию о том, как бросить курить разместила на своей странице в Facebook исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Намерены в Украине повысить цены и на весь алкоголь. Причиной называют подорожание компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. В проекте законопроекта предлагается такое повышение цен на:

водку и ликеро-водочные изделия – на 12,4-19,6%;

виски, ром и джин – на 12%;

коньяк (бренди) – на 6,6-9,5%;

вина – на 4,5-13,5%.

Если этот проект будет принят, минимальная цена бутылки водки 0,5 литров поднимется с 79,55 до 89,4 гривен. Виски подорожает со 159,8 гривен до 179 гривен, ром и джин прибавят в цене около 20 гривен и будут стоить почти 170 гривен. Вино с 37 гривен подорожает до 42 гривен, а шампанское – с 79,19 до 89 гривен.

Не намерена оставаться от остальных и "Укрзализныце". По данным ведомства, сейчас существует дисбаланс между ценами на билеты железнодорожного и автобусного транспорта. Вышло так потому, что тарифы на пассажирские перевозки "Укрзализныця" не индексировала с 2014 года. Мы уже обратились в Министерство инфраструктуры относительно индексации пассажирских тарифов, – объяснил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов. По его информации, скорее всего, индексация произойдет в конце лета, а вторая - в конце 2018 года.

Но этим украинские перевозчики не ограничатся. у концу лета "Укрзализныця" планирует разделить поезда на классы. В соответствии с классом поезда, будет формироваться и цена на билет.

После разделения стоимость билета на поезд класса "комфорт" будет в два с половиной раза выше, чем на поезд, следующий по аналогичному маршруту. Вместе с тем билет в "эконом" будет стоить меньше.

При этом класс поезда в основном будет зависеть от срока эксплуатации подвижного состава. В классе комфорт будут ездить вагоны не старше десяти лет, или те, которые прошли капитальный ремонт. Поезда класса комфорт предлагать купе и СВ. Плацкарт можно будет приобрести в категории эконом по более низкой цене.

С сентября, в крайнем случае с октября, в Украине вновь ожидается подорожание водоснабжения. Тарифы могут вырасти на 10-15%. Об этом предупредили в Ассоциации водоканалов Украины. Основной причиной повышения тарифов там назвали подорожание хлора, производимого "ДнепрАзотом".

Подорожанием также электроэнергия. Это связано с инфляцией и индексацией зарплат.

Правительство также решило начать бороться с долгами населения за коммуналку. С сентября в Украине появятся частные исполнители. Они наравне с государственными будут добиваться возврата долгов по решению суда. При этом в Министерстве юстиции заверили, что коллекторы, которые донимают украинцев звонками, исчезнут за ненадобностью.

Но эксперты считают, что не все так просто. И давление на должников может возрасти. Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг с начала года увеличилась на 4,6%. По данным Госкомстата украинцы задолжали за квартплату 42,7 миллиардов гривен. Это рекордная сумма за последние годы. Сумму задолженности по банковским кредитам не оглашают, но с 1-го июля все банки в обязательном порядке вносят информацию о злостных неплательщиках в единый реестр. Людям из "черного списка" не только не дадут кредит ни в одном из финансовых учреждений. Но и искать исполнителям должников "в одном месте" будет проще.

Если коротко, то так Украина собирается жить после отпускного периода. Но все могло бы быть намного лучше, считают специалисты. Ведь на самом деле, мы движемся вперед, у нас потихоньку происходят реформы, хоть некоторые и тормозятся. Просто у нас движение в два раза слабее, чем у глобальной экономики.

Эксперты утверждают, что для этого есть причина. У нас до сих пор нет плана развития страны. А страна, у которой нет своего плана развития, является ресурсом для тех стран, у которых такой план или такая стратегия есть. Как показательный пример возьмем Румынию. Эта страна согласно своей стратегии, заканчивает этот год с ростом экономики 8%. Украина - с ростом 2%. Это уровень развитых стран. Но мы не в том статусе, и не имеем права на такой медленный рост. Иначе мы не только не сможет поднять уровень жизни в стране. Но и станем сырьевым придатком для Европы.