11:59 20.08.2018 | Экономика | Новости
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В Венесуэле пятый раз за год повышают зарплату

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь повысил заработную плату в стране.

В Венесуэле пятый раз за год повышают зарплату

Это уже пятое повышение с начала года. Как ообщает ABC News, объявление Мадуро по зарплатам произошло накануне деноминации боливара, запланированного на следующей неделе.

Новый размер минимальных зарплаты составит 1800 боливаров. Это на 3,3% больше прежнего оклада (пять миллионов боливаров до деноминации).

Также Мадуро объявил о желании привязать цены и пенсии к национальной криптовалюте - Petro, которая пока что не вошла в обращение. По его словам, один Petro будет равен 60 долларам или 3 600 суверенным боливарам.

Напомним, Венесуэла - самая богатая нефтью страна в мире. Она уже многие годы переживает глубокий экономический кризис. Из-за коррупции и неэффективного управления экономикой у нее практически иссякли валютные резервы, необходимые для закупки за рубежом продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Эти факторы уже вызвали массовый выезд людей из Венесуэлы.

Власти Венесуэлы уже многие годы не публикует экономические показатели страны.

Как сообщал УРА-Информ, по последним прогнозам МВФ, уровень инфляции в Венесуэле в текущем году может составить1000000%. В прошлом году инфляция в Венесуэле составила 60000%, а за последние три месяца выросла до 300000%.


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