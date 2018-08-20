В Украине подешевели "соцпродукты"

Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра.

Отмечается, что цены на курятину снизились почти на пять процентов. Килограмм продукта теперь стоит 92,9 грн.

Также подешевели крупы гречневые - на 1,8%, до 19,8 грн за кг. Достаточно ощутимо упала в цене стоимость хлеба пшеничного - на 20%, до 22,6 грн за кг.

Так, с начала лета подешевела сметана - на 4% до 54,6 грн за кг, сахар - на 2,6% до 14,6 грн за кг, сыр мягкий - на 2,8%, до 115,3 грн за кг, яйца - на 20,2%, до 27,4 грн за десяток.

Как сообщал "УРА-Информ", за шесть месяцев 2018 года Украина экспортировала в Евросоюз 62,7 тысяч тонн овощей на 24,3 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики.