23:27 20.08.2018 | Экономика | Новости
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В Сенате США готовят новый пакет санкций против России

Сенат Соединенных Штатов Америки в сентябре может рассмотреть введение новых санкций, целью которых является сдерживание Российской Федерации от вмешательства в выборы США.

В Сенате США готовят новый пакет санкций против России

Соответствующий законопроект сейчас дорабатывается, чтобы минимизировать нежелательные последствия для мировой экономики в связи с автоматическим ведением санкций, которые касаются долга и энергетики России. Как сообщает в понедельник, 20 августа, Bloomberg, цитируя слова сенатора Криса Ван Голлена, сенаторы хотят быть

уверенными, что вред ограничено экономикой России и влияние на других сдерживается.

Документ внес на рассмотрение Сената в январе этого года сенатор-демократ Ван Голлен и сенатор-республиканец Марко Рубио. Законопроект предусматривает введение санкций против РФ в том случае, если директором Национальной разведки США Деном Коутсом будет подтверждено вмешательство Россией в промежуточные выборы в США. Они, кстати, запланированы на ноябрь 2018 года.

Среди санкций, предусмотренных документом, является ограничение на операции с новыми выпусками государственных облигаций РФ. Также предусмотренно блокирование операций с акциями российских компаний, работающих в сфере энергетики, включительно с такими компаниями, как "Газпром" и "Роснефть".

Также предусматривается введение ограничений против банков России, металлургического комплекса РФ и против российских чиновников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в США в течение нескольких недель будут готовы санкции против завершения строительства российского трубопровода "Северный поток-2".


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