10:32 20.08.2018 | Экономика | Новости
100201730:Polishuk

В России долги по зарплатам достигают миллиардов

За июль текущего года в России значительно выросли долги по зарплатам.

В России долги по зарплатам достигают миллиардов

При этом по данным Россиат долги уже достигают миллиардов. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 20 августа, на сайте российского статистического ведомства, долг по зарплатам вырос на 585 миллионов рублей и достиг 3,4 миллиардов рублей.

Из этих долгов 21,3% относятся к 2017 году - 721 миллионов рублей и 34,6% - к 2016 году и ранее 1,172 миллиардов рублей. Вместе с тем 44,1 % - долги этого года.

При этом эти сведения касаются организаций, которые не относятся к субъектам малого бизнеса.

Лидерами по долгам являются Приморский край, который должен людям 447,3 миллионов рублей, Санкт-Петербург - 323,4 миллионов рублей и Хабаровский край - 259,6 миллионов рублей.

Напомним, согласно исследованию Высшей школы экономики, зарплаты жителей РФ в прошлом году составляли 1550 долларов. Самые большие зарплаты по странам СНГ были у жителей Беларуси - 1602 долларов. Зарплата украинцев была на уровне 1073 долларов.

Как сообща УРА-Информ, по состоянию на 1 июля украинские предприятия задолжали свои сотрудникам более 2,72 миллиарда гривен заработной платы. Вместе с тем в "Едином реестре должников" Министерства юстиции зарегистрировано только 878 предприятий, а общая сумма их долга по заработной плате составляет всего 323 миллиона. Это лишь 12% от общей суммы задолженности по зарплате, которую указывает Государственная служба статистики.


Поделиться
Читайте также:
 
В Анкаре обстреляли посольство США - ФОТО В НБУ объяснил падение курса гривны сезонной психологией Украинские паралимпийцы выиграли медальный зачет ЧЕ по плаванию - ФОТО В Днепропетровской области фура врезалась в маршрутку с людьми
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив