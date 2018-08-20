В России долги по зарплатам достигают миллиардов

При этом по данным Россиат долги уже достигают миллиардов. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 20 августа, на сайте российского статистического ведомства, долг по зарплатам вырос на 585 миллионов рублей и достиг 3,4 миллиардов рублей.

Из этих долгов 21,3% относятся к 2017 году - 721 миллионов рублей и 34,6% - к 2016 году и ранее 1,172 миллиардов рублей. Вместе с тем 44,1 % - долги этого года.

При этом эти сведения касаются организаций, которые не относятся к субъектам малого бизнеса.

Лидерами по долгам являются Приморский край, который должен людям 447,3 миллионов рублей, Санкт-Петербург - 323,4 миллионов рублей и Хабаровский край - 259,6 миллионов рублей.

Напомним, согласно исследованию Высшей школы экономики, зарплаты жителей РФ в прошлом году составляли 1550 долларов. Самые большие зарплаты по странам СНГ были у жителей Беларуси - 1602 долларов. Зарплата украинцев была на уровне 1073 долларов.

Как сообща УРА-Информ, по состоянию на 1 июля украинские предприятия задолжали свои сотрудникам более 2,72 миллиарда гривен заработной платы. Вместе с тем в "Едином реестре должников" Министерства юстиции зарегистрировано только 878 предприятий, а общая сумма их долга по заработной плате составляет всего 323 миллиона. Это лишь 12% от общей суммы задолженности по зарплате, которую указывает Государственная служба статистики.