В понедельник Авдеевку подключат газоснабжение

Планируется также подключение семи поселков Ясиноватского района. Как сообщил на своей страничке в Facebook глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куц, сегодня начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи поселков - Орловки, Ласточкиного, Красногоровка, Нетайлово, Тоненькая, Первомайского и Водяного.

По его словам, уже второй день подряд специалисты облгаза работают над заполнением действующих распределительных сетей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 июня в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке была объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.