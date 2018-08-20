05:00 20.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В понедельник Авдеевку подключат газоснабжение

В понедельник, 20 августа, начнутся работы по пуску газа для жителей Авдеевки.

В понедельник Авдеевку подключат газоснабжение

Планируется также подключение семи поселков Ясиноватского района. Как сообщил на своей страничке в Facebook глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куц, сегодня начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи поселков - Орловки, Ласточкиного, Красногоровка, Нетайлово, Тоненькая, Первомайского и Водяного.

По его словам, уже второй день подряд специалисты облгаза работают над заполнением действующих распределительных сетей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 июня в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке была объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.


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