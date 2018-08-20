В НБУ заверили, что вводить валютные ограничения пока не планируют

На данный момент весомых фундаментальных причин для обесценивания гривны нет, так как цены на товары украинского экспорта остаются достаточно высокими, а экспортные поступления и в дальнейшем превышают прошлогодний уровень. Об этом журналистам в понедельник, 20 августа, сообщили в Национальном банке Украины.

При этом регулятор заверил, что помимо административных ограничений, имеет широкий спектр инструментов прямого и опосредованного влияния на состояние валютного рынка, включая валютные интервенции, регулирование ликвидности банковской системы, учетную ставку.

В условиях следования Украины к либеральной модели валютного регулирования административные ограничения, которые являются болезненными для рынка, рассматриваются только как инструмент на крайний случай и могут применяться только в условиях значительных дисбалансов на валютном рынке, вызванных фундаментальными факторами, - подчеркивает регулятор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, увеличение спроса на иностранную валюту в Украине вызвано сезонными, ситуативными и психологическими факторами. На прошлой неделе курс гривны продолжал снижаться, но НБУ ежедневно выходил на межбанк с продажей валюты. Так пояснили в Национальном банке Украины ситуации на валютном рынке.