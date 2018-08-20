В НБУ заверили, что вводить валютные ограничения пока не планируют

Введение административных ограничений на валютном рынке пока не является адекватной реакцией на текущие тенденции.
На данный момент весомых фундаментальных причин для обесценивания гривны нет, так как цены на товары украинского экспорта остаются достаточно высокими, а экспортные поступления и в дальнейшем превышают прошлогодний уровень. Об этом журналистам в понедельник, 20 августа, сообщили в Национальном банке Украины.
При этом регулятор заверил, что помимо административных ограничений, имеет широкий спектр инструментов прямого и опосредованного влияния на состояние валютного рынка, включая валютные интервенции, регулирование ликвидности банковской системы, учетную ставку.
В условиях следования Украины к либеральной модели валютного регулирования административные ограничения, которые являются болезненными для рынка, рассматриваются только как инструмент на крайний случай и могут применяться только в условиях значительных дисбалансов на валютном рынке, вызванных фундаментальными факторами, - подчеркивает регулятор.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, увеличение спроса на иностранную валюту в Украине вызвано сезонными, ситуативными и психологическими факторами. На прошлой неделе курс гривны продолжал снижаться, но НБУ ежедневно выходил на межбанк с продажей валюты. Так пояснили в Национальном банке Украины ситуации на валютном рынке.