В НБУ объяснил падение курса гривны сезонной психологией

На прошлой неделе курс гривны продолжал снижаться, но НБУ ежедневно выходил на межбанк с продажей валюты. Так пояснили в Национальном банке Украины ситуации на валютном рынке.

По данным регулятора, по состоянию на понедельник, 20 августа, на ситуации сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, требующих валюту для расчетов за газ и за нефтепродукты, а также со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления, что является следствием роста доходов населения.

Под влиянием негативных ожиданий уже традиционно накануне осени уменьшается предложение валюты со стороны населения на наличном рынке, что сказывается на направленности операций банков на межбанковском валютном рынке, - уверены в НБУ.

Там также подчеркнули, что регулятор сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, которые усилились в связи с высоким спросом на валюту.

При этом в НБУ подчеркнули, что задача регулятора - не удерживать курс гривны на определенном уровне, а уменьшить интенсивность колебаний курса.

Напомним, на прошлой неделе Нацбанк во время валютных интервенций продал 215 миллионов долларов, а всего с конца июля - 646,8 миллионов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 20 августа 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2789,8554 грн;

100 евро - 3177,9243грн.