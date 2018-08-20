В июне украинцы в июле продали валюты больше, чем купили

При этом продано валюты на сумму 1053,1 миллионов долларов. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 20 августа, на сайте Национального банка Украины, чистая продажа валюты украинцами в июле уменьшилась до 135,3 миллионов долларов по сравнению с 268,7 миллионами долларов в июне, 350,6 миллионами в мае и 234,7 миллионами в апреле этого года.

Объем покупки валюты в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 35,1%, тогда как продажи - только на 11,1%, а по сравнению с июлем 2017 года покупка увеличилась на 82,5%, продажа - на 26,9%.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце купили 704,5 миллионов долларов, а продали - 786,8 миллионов долларов.

В целом за семь месяцев этого года продажа валюты превысила ее покупку на 1,37 миллиардов долларов, в том числе непосредственно долларов - 1,1 миллиардов, тогда как за семь месяцев прошлого года – на 1,8 миллиардов, в том числе непосредственно долларов - 1,33 миллиардов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, введение административных ограничений на валютном рынке пока не является адекватной реакцией на текущие тенденции. На данный момент весомых фундаментальных причин для обесценивания гривны нет, так как цены на товары украинского экспорта остаются достаточно высокими, а экспортные поступления и в дальнейшем превышают прошлогодний уровень. Об этом журналистам в понедельник, 20 августа, сообщили в Национальном банке Украины.