08:23 20.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина является лидером по производству меда

Украина стала лидером в Европе по объемам производства меда и занимает пятое место среди других стран.

Украина является лидером по производству меда

Об этом сообщил офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

Отмечается, что Украина производит более 100 тыс. тонн меда в год, что в большей мере припадает на мировой экспорт.

Так, основными производителями меда есть восемь областей: Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская и Кировоградская, которые обеспечивают производство 70% украинского меда, поставляемого в 35 стран мира.

Большинство его Украина экспортирует в США, Германию, Польшу и Францию. Только в страны ЕС в 2017 году было поставлено более 50 тыс. тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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