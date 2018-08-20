Украина является лидером по производству меда

Об этом сообщил офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

Отмечается, что Украина производит более 100 тыс. тонн меда в год, что в большей мере припадает на мировой экспорт.

Так, основными производителями меда есть восемь областей: Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская и Кировоградская, которые обеспечивают производство 70% украинского меда, поставляемого в 35 стран мира.

Большинство его Украина экспортирует в США, Германию, Польшу и Францию. Только в страны ЕС в 2017 году было поставлено более 50 тыс. тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",