12:01 20.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Счета большой газовой компании Украины арестовали

Арестованы счета "Укргаздобыча".

Счета большой газовой компании Украины арестовали

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Там сообщают, что решение о принудительном взыскании с "Укргаздобыча" более 261 млн грн в связи с нарушением ООО "Карпатыгаз" как оператором по договору совместной деятельности (СД), своих обязательств по договору лизинга перед ООО "Центр финансового лизинга ".

Таким образом, Общество продолжает терпеть убытки от совместной деятельности в рамках договора с ООО" Карпатыгаз "и компанией" Мисен Ентерпрайзес АБ "(Misen Enterprises AB), который был расторгнут Арбитражным институтом торговой палаты Стокгольма 11 июля 2018. Об этом свидетельствует исполнительном производстве отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 17 августа 2018 года. Соответствующее постановление было принято в соответствии с судебным решением из-за иска ООО "Центр финансового лизинга" солидарно в всех участников договора СД .

Там отмечают, что по состоянию на 20 ноября арестованы только счета "Укргаздобыча".

"АО" Укргаздобыча "удивлен скоростью принятия решений как со стороны судей, так и со стороны Государственной исполнительной службы по выдаче документов, направленных на блокирование счетов и взыскания средств только по одному из участников договора СД -" Укргаздобыча ", что произошло в течение одного дня. в настоящее время из-за блокирования счетов крупнейшей газодобывающей компании Украины под угрозой - уплата налогов, рентных платежей, заработной платы работникам и обязательств перед контрагентами ", - говорят в компании" Укргаздобыча ".


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