Молдова решила не платить России за газ

Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич передает Интерфакс.

Нынешний договор неоднократно продлевался. Он действует до конца 2019 года. Поэтому Молдова пока не будет вести переговоры о подписании нового договора с "Газпромом", - сказал министр и отметил, что в конце августа начнется строительство газопровода Кишинев-Унгены.

Он свяжет молдавскую газовую систему с румынской. Правительство Молдовы считает, что это позволит наладить альтернативные поставки газа.

Как сообщал "УРА-Информ", российская газовая компания "Газпром" с шестого августа сократила поставки газа в Европу через Украину. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов Европы.