16:57 20.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин хочет поднять пенсию тем, кто мало зарабатывал

Минсоцполитики планирует усилить роль страхового стажа при осовременивание пенсий.

Кабмин хочет поднять пенсию тем, кто мало зарабатывал

Это позволит увеличить выплаты украинцам, которые еще с советских времен имеют большой страховой стаж, но получали тогда низкие зарплаты.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

Чиновник отметил, что в результате проведения осовременивания пенсий, 10,2 миллиона пенсионеров получили увеличенные выплаты. При пересчете определяющими факторами были размер заработной платы и продолжительность стажа.

Как сообщал "УРА-Информ", по состоянию на 1 июля 2018 года средняя пенсия в Украине выросла почти на 36%. По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составил 2,562 гривен. Это на 3,3% превышает размер средней пенсии по состоянию на 1 января 2018 года и на 35,8% больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года.


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