Кабмин хочет поднять пенсию тем, кто мало зарабатывал

Это позволит увеличить выплаты украинцам, которые еще с советских времен имеют большой страховой стаж, но получали тогда низкие зарплаты.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

Чиновник отметил, что в результате проведения осовременивания пенсий, 10,2 миллиона пенсионеров получили увеличенные выплаты. При пересчете определяющими факторами были размер заработной платы и продолжительность стажа.

Как сообщал "УРА-Информ", по состоянию на 1 июля 2018 года средняя пенсия в Украине выросла почти на 36%. По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составил 2,562 гривен. Это на 3,3% превышает размер средней пенсии по состоянию на 1 января 2018 года и на 35,8% больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года.