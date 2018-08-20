08:46 20.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100201720:nastya

Греция отказалась участвовать в программе финпомощи ЕС

Правительство Греции отказалось принимать участие в программе макроэкономической помощи, из-за получения Афинами очередного транша в 15 млрд евро. Об этом сообщает euronews.com.

Греция отказалась участвовать в программе финпомощи ЕС

Отмечается, что кризис в Греции вызвало массовое уклонение от уплаты налогов. Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси объявил, что финансовый кризис в Греции закончился, экономика страны перешла к росту.

При этом, министр труда Греции Эффи Ахциоглу сообщил, что в течении последних трех лет уровень безработицы упал на 6%, и это снижение продолжится.

Чиновник предполагает, что уже в сентябре 2019 года он сможет сократить уровень безработицы в стране до 18%.

В рамках по выходу из программы и созданию резерва ликвидности Греция согласилась осуществить новые сокращения пенсий и увеличения налогов в ближайшие два года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министры финансов государств-членов Европейской зоны согласовали условия завершения третьей программы финансовой помощи Греции. Новая программа предусматривает облегчение долгового обязательства Афин перед европейскими кредиторами, а также предоставление им завершающего транша финпомощи в размере 15 миллиардов евро. 


Поделиться
Читайте также:
 
Украина является лидером по производству меда Боевики за сутки 20 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе В пригороде Парижа произошел пожар, пострадали 22 человека В центральной части Турции произошло землетрясение
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив