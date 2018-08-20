Греция отказалась участвовать в программе финпомощи ЕС

Отмечается, что кризис в Греции вызвало массовое уклонение от уплаты налогов. Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси объявил, что финансовый кризис в Греции закончился, экономика страны перешла к росту.

При этом, министр труда Греции Эффи Ахциоглу сообщил, что в течении последних трех лет уровень безработицы упал на 6%, и это снижение продолжится.

Чиновник предполагает, что уже в сентябре 2019 года он сможет сократить уровень безработицы в стране до 18%.

В рамках по выходу из программы и созданию резерва ликвидности Греция согласилась осуществить новые сокращения пенсий и увеличения налогов в ближайшие два года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министры финансов государств-членов Европейской зоны согласовали условия завершения третьей программы финансовой помощи Греции. Новая программа предусматривает облегчение долгового обязательства Афин перед европейскими кредиторами, а также предоставление им завершающего транша финпомощи в размере 15 миллиардов евро.