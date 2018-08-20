ФГИ отменил приватизацию ГПЗКУ

Решение о ее приватизации было принято в начале декабря прошлого года.

Как говорится в сообщении регионального отделения Фонда по Киеву, опубликованном в газете "Ведомости приватизации" в понедельник, 20 августа, соответствующий приказ был принят еще 7 августа.

Предполагалось, что на продажу будет выставлено 100% акций ГПЗКУ, поскольку этот объект был включен в предварительный перечень для приватизации в 2018 году. Вместе с тем правительство исключило его.

При этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявлял, что ГПЗКУ необходимо приватизировать, однако для этого необходимо реструктуризировать кредит Экспортно-импортного банка Китая на 1.5 миллиардов долларов, поскольку, согласно кредитного соглашения необходимо согласование кредиторов на любые изменения в структуре собственности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние как минимум десять лет. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщил на своей страничке в Facebook руководитель ФГИ Виталий Трубаров. По его словам, в ближайшее время начинаем объявление конкурса на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую.