13:56 20.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100201749:nastya

Эксклюзив: "Нужно готовиться к подорожанию хлеба", — Д. Марчук

В этом году Украина без хлеба не останется. Уже собрано 13 млн тон продовольственной пшеницы при внутреннем потреблении — 4,5 млн тон. Экспортные обязательства также Украина выполнит – поделился последними данными в интервью телеканалу "Первый Деловой" заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Эксклюзив:

Однако, по его словам, ливни в июле негативно повлияли на качество зерна. Непростая ситуация сложилась и на глобальных рынках. По всему миру неблагоприятные погодные условия привели к сокращению урожаев. И Украина на себе это тоже почувствует. 

"Мировой тренд уменьшения количества зерновых ведет к тому, что цены на пшеницу и ячмень будут идти вверх. Это уже можно увидеть на рынке Украины. Буквально за неделю пшеница продовольственного класса выросла в цене от 5200 гривен до 6 и больше за тонну. Соответственно, эта ценовая политика будет отображаться и для предприятий, которые занимаются выпечкой хлебобулочных изделий. В производстве хлеба доля муки достигает больше 40%, а все это изготовляется из муки 1-3 классов. И эта пшеница действительно будет дорогой. Поэтому нам нужно готовиться к тому, что цены на хлеб пойдут вверх"., — заявил Д.Марчук.


Поделиться
 
Эксклюзив: "Доллар начнет дорожать в конце августа – начале сентября", — О. Пендзин В России Шойгу объявил внезапную проверку боеготовности Полиция рассматривают три версии произошедшего возле харьковского горсовета, - Антон Геращенко Украина начала серийное производство артснарядов для системы "Гиацинт", - Порошенко
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив