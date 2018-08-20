Эксклюзив: "Нужно готовиться к подорожанию хлеба", — Д. Марчук

Однако, по его словам, ливни в июле негативно повлияли на качество зерна. Непростая ситуация сложилась и на глобальных рынках. По всему миру неблагоприятные погодные условия привели к сокращению урожаев. И Украина на себе это тоже почувствует.

"Мировой тренд уменьшения количества зерновых ведет к тому, что цены на пшеницу и ячмень будут идти вверх. Это уже можно увидеть на рынке Украины. Буквально за неделю пшеница продовольственного класса выросла в цене от 5200 гривен до 6 и больше за тонну. Соответственно, эта ценовая политика будет отображаться и для предприятий, которые занимаются выпечкой хлебобулочных изделий. В производстве хлеба доля муки достигает больше 40%, а все это изготовляется из муки 1-3 классов. И эта пшеница действительно будет дорогой. Поэтому нам нужно готовиться к тому, что цены на хлеб пойдут вверх"., — заявил Д.Марчук.