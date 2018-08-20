14:47 20.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Финансовая грамота Украины" подает иск против ФГВФО – М. Стрельников.

Фонд гарантирования вкладов незаконно продает недвижимое имущество коллекторам. Об этом заявил банковский эксперт Михаил Стрельников в эфире ТК "Первого Делового". 

Эксклюзив:

Он отметил, что это нарушает права потребителей как фин услуг, которые являются заемщиками, так и собственно права потребителей, которые покупают это имущество. 

"Летом выбрасывать что-то на торги или в начале осени, когда рынок только-только выходит с летнего затишья, это значит продавать по минимуму. Мне кажется, что у фонда такое вот задание, у работников фонда продать все по любой цене. Потому что выставляются на торги лоты, которые могут принести фонду прибыль", заявил М. Стрельников, добавив, что люди, которые купили право требование, даже переоформив его, все равно не смогут им воспользоваться. 

Более подробно о том, кто может стать участником аукциона, какими будут новые правила погашения кредита и что делать простым украинцам смотрите в программе " Бизнес" на ТК "Первый Деловой".


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