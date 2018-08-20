13:28 20.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Доллар начнет дорожать в конце августа – начале сентября", — О. Пендзин

Последняя волна девальвации гривны связана с выплатами по ОВГЗ, когда Нацбанк был вынужден продать 150 млн долларов за одну неделю – рассказал в интервью телеканалу "Первый Деловой" экономист Олег Пендзин. 

Эксклюзив:

По его словам, в целом гривна подвержена традиционным сезонным колебаниям. Сейчас можно наблюдать откат валюты в сторону понижения. Рост доллара снова начнется в конце августа – начале сентября. Однако, наиболее раздражающим фактором для валютного рынка является сотрудничество с МВФ. 

"Если нет сотрудничества, то нет и кредита. А нет кредита – нет валютных резервов. С другой стороны, без сотрудничества с МВФ выйти на международные финансовые рынки и привлечь валюту под украинские облигации – дороже. Если с МВФ мы можем это сделать по 7,33 – 7,35, то без МВФ по 10%… Или вообще будет сложно разместить. То есть МВФ тоже играет достаточно серьезную роль. Еще есть условие – поднятие цены газа для населения. Если это случится, это будет еще одним драйвером для инфляции. Еще одно условие МВФ – полностью сбалансированный бюджет 2019 года. А сбалансированный бюджет – это реальные доходы против реальных расходов. Это фантастически сложная проблема в предвыборный год. Потому что доходы у нас тяжелые. В частности, в доходах есть цифра доходов от приватизации в 21 млрд. В этом году ее не будет. Это стопроцентно надутая на 21 млрд цифра. Если будет расти цена на газ, нужно увеличивать расходы на субсидии. Как минимум – 10-15 млрд. Откуда? В.о. министра финансов заявила, что секвестра не будет. Т.е. вопросов у правительства сегодня больше чем ответов", — отметил О.Пендзин.


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