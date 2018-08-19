19:15 19.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил коллективную собственность на землю

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 19 августа, подписал закон о коллективной собственности на землю.

Порошенко одобрил коллективную собственность на землю

Как сообщила пресс-служба главы государства, сегодня Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса о коллективной собственности на землю, совершенствования правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине".

В частности, согласно закону, определяются особенности использования и распоряжения землей, которая расположена в массиве земель сельхозназначения. Так, предусматривается право собственников земельных участков сельхозназначения, фермерского хозяйства использовать их для ведения товарного сельхоз производства без изменения их целевого назначения. Также собственники земли получают право обмениваться земельными участками.

Кроме того, законом признаются собственностью территориальных общин земли коллективных сельскохозяйственных предприятий, которые прекратили свою деятельность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтени законопроект №8121 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству".


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