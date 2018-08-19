22:47 19.08.2018 | Экономика | Новости
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Экономический ущерб от тайфуна в Китае оценили в 14 миллионов долларов

Тайфун "Румбия", который накануне обрушился на Китай, продолжает двигаться вглубь страны.

Экономический ущерб от тайфуна в Китае оценили в 14 миллионов долларов

В провинции Аньхой пострадали больше более 164 тысяч человек, более двух тысяч были эвакуированы. При этом эксперты уже подсчитали, что стихия нанесла стране экономический ущерб оценивается в около 14 миллионов долларов.

Как сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные управления гражданской администрации восточнокитайской провинции Аньхой, по состоянию на воскресенье, 19 августа, в общей сложности 164 тысяч 700 человек пострадали в результате тайфуна, 2226 человек были эвакуированы.

В провинции также было затоплено порядка 17 тысяч гектаров сельхозугодий. При этом экономический ущерб оценивается в 93,41 миллионов юаней, что в эквиваленте составляет около 14 миллионов долларов.

Вместе с тем метеорологическая служба провинции Хэнань сообщает, чо тайфун достиг провинции около трех часов ночи в субботу. Сильные дожди привели к подтоплению некоторых городов на востоке провинции.

Центральная метеорологическая станция Китая обновила предупреждение о тайфуне "Румбия" и повысила уровень тревоги в связи с ливнями в некоторых регионах страны.

Станция также повысила до "оранжевого" уровень предупреждения о дождях в провинциях Хэнань, Хэбэй, Шаньдун, Аньхой и Цзянсу, где местами в течение 24 часов выпадет до 350 мм осадков.

Тайфун "Румбия" стал 18-м по счету в этом году.

Напомним, как сообща УРА-Информ, на восточном побережье Китая продолжает бушевать тайфун Яги, в последствии чего было эвакуировано почти 205 тысяч человек.


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