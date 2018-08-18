10:14 18.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100201625:roman

В Украине постепенно уменьшается безработица

По состоянию на 18 августа количество безработных в Украине составляет 303 тыс человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В Украине постепенно уменьшается безработица

Согласно опубликованной информации, количество безработных в середина первого квартала составило на 8 процентов меньше, чем это было в 2017 году. В сравнении с уровнем безработицы 2016 года количество безработных в Украине уменьшилось на четверть - около 28 процентов.

Таким образом, на сегодняшний день только 1 процент населения остается отстраненным от занятости. 

Напомним, что с сентября в Украине по-новому начнут вести учет безработных граждан. Процедура учета безработных будет значительно упрощена, при этом будет введено профилирование и индивидуальную программу трудоустройства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в первом квартале 2018 года уровень безработицы среди экономически активного населения уменьшился до 9,7 процентов. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине на выходных ожидаются дожди с грозами Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины Свитолина продолжает покорять поля в Цинциннати Главному голливудскому гангстеру исполнилось 75 лет - Роберт Де Ниро отмечает очередной юбилей
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив