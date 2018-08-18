В Украине постепенно уменьшается безработица

Согласно опубликованной информации, количество безработных в середина первого квартала составило на 8 процентов меньше, чем это было в 2017 году. В сравнении с уровнем безработицы 2016 года количество безработных в Украине уменьшилось на четверть - около 28 процентов.

Таким образом, на сегодняшний день только 1 процент населения остается отстраненным от занятости.

Напомним, что с сентября в Украине по-новому начнут вести учет безработных граждан. Процедура учета безработных будет значительно упрощена, при этом будет введено профилирование и индивидуальную программу трудоустройства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в первом квартале 2018 года уровень безработицы среди экономически активного населения уменьшился до 9,7 процентов.