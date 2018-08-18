С начала года Украина продала в ЕС овощей на 24 млн долларов

Отмечается, что больше всего Украина продала в ЕС сушеных овощей, очищенных, лущенных или неочищенных от семенной оболочки, измельченных либо не измельченных – 52870 тонн на 14 млн 558 тысяч долларов.

Также много купили европейцы украинского лука и чеснока – 4679 тонн за 1,7 млн долларов, огурцов и корнишонов, свежих или охлажденных – 1860 тонн за 2,7 млн долларов и овощей сырых или вареных в воде или на пару, мороженых – 1692 тонн за 2,8 млн долларов.

Как сообщал ране "УРА-Информ", с начала 2018 года Украина экспортировала почти 38 млн тонн зерновых культур на внешние рынки. Сообщается, что общий показатель продаж в сравнении с прошлым годом упал на 12 процентов.