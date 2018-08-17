12:12 17.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Зарплату более чем 10 тысяч гривен получают всего 27 процентов украинцев

Количество украинцев, зарплата которых превысила 10 тыс. грн достигла почти 27 процентов. А в 2017 году этот показатель составлял на 10 процентов меньше.

Зарплату более чем 10 тысяч гривен получают всего 27 процентов украинцев

При этом минимальная зарплата выросла с 3200 грн до 3723 грн.

Об этом говорится в отчете Государственной службы статистики Украины.

Как сообщал "УРА-Информ", в первом полугодии текущего года реальные заработная платы украинцев выросли на 12%. Об этом в среду, 15 августа, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики. По данным ведомства, среднемесячная зарплата работников за январь-июнь 2018 года составила 8377 гривен, что на 26,2% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.


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