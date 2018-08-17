В Нацбанке объяснили, почему обваливается гривна

Об этом сообщили в НБУ.

В частности, сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, которым нужна валюта для расчетов за газ и за нефтепродукты и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления (электроника, продукты питания, туризм и т.д.

Кроме того, под влиянием негативных ожиданий уже традиционно накануне осени уменьшается предложение валюты со стороны населения на наличном рынке, что сказывается на направленности операций банков на межбанковском валютном рынке.

Как сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 17 августа 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне: Нацбанк на пятницу вновь опустил гривну 100 долл - 2767, 0533 грн; 100 евро - 3146,1396 грн; При этом регулятор установил на 17 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций: Золото - 1047.302392; Серебро - 13.268901; Платина - 711.321916; Палладий - 788.984866.