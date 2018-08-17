В МИУ объяснили отмену поездов в Россию

Об этом чиновник заявил в эфире "5 канала".

Как утверждает Омелян, в условиях войны о любом нормальном сотрудничестве с Россией речи быть не может.

Также действия Украины должны быть жесткими и адекватными. Одиним из таких элементов может быть отмена пассажирского железнодорожного сообщения.

По мнению министра, именно таким путем можно обезопасить украинцев, которые все еще на собственный риск ездят в Российскую Федерацию от возможности быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов РФ.

Омелян также добавил, что "если мы воюем - нечего туда ездить".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена.