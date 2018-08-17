В МИУ объяснили отмену поездов в Россию

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пояснил, что отмена железнодорожного сообщения с Российской Федерацией в первую очередь, это защита украинцев от своевольных действий правоохранителей РФ и ФСБ.
Об этом чиновник заявил в эфире "5 канала".
Как утверждает Омелян, в условиях войны о любом нормальном сотрудничестве с Россией речи быть не может.
Также действия Украины должны быть жесткими и адекватными. Одиним из таких элементов может быть отмена пассажирского железнодорожного сообщения.
По мнению министра, именно таким путем можно обезопасить украинцев, которые все еще на собственный риск ездят в Российскую Федерацию от возможности быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов РФ.
Омелян также добавил, что "если мы воюем - нечего туда ездить".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена.