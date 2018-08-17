14:50 17.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина может отказаться от горячего водоснабжения

Министр регионстроя и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко выступает за отказ от централизованного горячего водоснабжения в пользу автономного.

Украина может отказаться от горячего водоснабжения

По его словам, заменой централизованного горячего водоснабжения может стать автономное домовое, квартальное или районное.

При этом Зубко подчеркнул, что решение о выборе того или иного варианта водоснабжения находится в компетенции органов местной власти.

Как сообщал "УРА-Информ", жителям столицы будет устанавливать и проверять показания счетчиков единственная компания - "Киевводоканал". Соглашение о сотрудничестве подписали "Киевводоканал" и "Киевтеплоэнерго".

Ранее счетчики холодной и горячей воды пломбировали и проверяли в разных компаниях. Чтобы уменьшить нагрузку на потребителей при проведении работ со средствами учета холодной и горячей воды Киевводоканал и Киевтеплоэнерго заключили договор о сотрудничестве.

Это будет способствовать уменьшению затрат на работы, которые выполняет каждая из компаний с квартирными приборами учета воды. Также ускорит работу с заявками от киевлян.


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