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Украина и Израиль вскоре подпишут Соглашения о свободной торговле - АПУ

Украина и Израиль близки к подписанию Соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Украина и Израиль вскоре подпишут Соглашения о свободной торговле - АПУ

В частности, глава Администрации презента Украины Игорь Райнин провел встречу с сопредседателем Межгосударственной совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, министром экологии Израиля, министром по делам Иерусалима Зеевом Элькиным. Как сообщила в четверг, 16 августа, пресс-служба АПУ, во время переговоров был отмечен высокий уровень политического диалога между Украиной и Израилем и тесная координация двух стран на международной арене.

Стороны отметили рост торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и обсудили практические шаги в плоскости ускорения подписания Соглашения о свободной торговле между двумя странами, - говорится в сообщении.

Райнин пригласил израильскую сторону принять участие в праздновании 27-летия независимости Украины и в работе 10-го международного экономического инвестиционного форума, который состоится в Харькове 28 сентября. Он также отметил, что эЭто крупнейший форум на востоке нашей страны - один из немногих, который завершается конкретным подписанием договоров, контрактов в различных секторах промышленности, в частности, в военной сфере.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне синистр иностранных дел Украины Павел Климкин совместно с руководством Израиля одобрил соглашение о свободной торговле между странами.

Накануне состоялась совместная украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества под сопредседательством Климкина и министра по вопросам охраны окружающей среды, министра по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэва Элькина.


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