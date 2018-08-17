09:54 17.08.2018 | Экономика | Новости
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РФ ограничит беспошлинный ввоз нефтепродуктов в Беларусь

Белорусский государственный концерн нефти и химии – Белнефтехим получил ограничение на беспошлинный ввоз продукции на территорию России. Об этом сообщает издание enkorr.

РФ ограничит беспошлинный ввоз нефтепродуктов в Беларусь

Так, производство начало заниматься сбором информации для расчета объемов баланса нефти и нефтепродуктов, которые необходимы для внутренних потребностей Беларуси. Таким образом, планируется ограничить реэкспорт Беларусью российских нефтепродуктов.

Предполагается, что такие ограничения начнут действовать с четвертого квартала 2018 года.

В свою очередь российская сторона поставляя в Беларусь нефть, нефтепродукты и автогаз без уплаты таможенной пошлины в рамках единого экономического пространства, добивается от Минска отказа от реэкспорта льготных поставок топлива, который приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому - убытки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Российская Федерация может полностью перекрыть поставки нефти на белорусские рынки. Объемы поставок в Беларусь составляют 18 млн тонн сырой нефти, которые идут двум белорусским нефтеперерабатывающим заводам.


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