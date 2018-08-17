РФ ограничит беспошлинный ввоз нефтепродуктов в Беларусь

Так, производство начало заниматься сбором информации для расчета объемов баланса нефти и нефтепродуктов, которые необходимы для внутренних потребностей Беларуси. Таким образом, планируется ограничить реэкспорт Беларусью российских нефтепродуктов.

Предполагается, что такие ограничения начнут действовать с четвертого квартала 2018 года.

В свою очередь российская сторона поставляя в Беларусь нефть, нефтепродукты и автогаз без уплаты таможенной пошлины в рамках единого экономического пространства, добивается от Минска отказа от реэкспорта льготных поставок топлива, который приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому - убытки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Российская Федерация может полностью перекрыть поставки нефти на белорусские рынки. Объемы поставок в Беларусь составляют 18 млн тонн сырой нефти, которые идут двум белорусским нефтеперерабатывающим заводам.