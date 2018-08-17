07:59 17.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Поступления от таможенных платежей в 2018 году выросли на 15% - ГФС

За семь месяцев текущего года в государственный бюджет перечислены более 195 миллиардов гривен таможенных платежей.

Поступления от таможенных платежей в 2018 году выросли на 15% - ГФС

Это на 15% больше показателя соответствующего периода 2017 года. Как сообщила в четверг, 16 августа, пресс-служба Государственной фискальной службы, за указанный период поступления на 25,9 миллиардов гривен превысили показатель семи месяцев 2017 года.

В ведомстве также отметили, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года фиксируется положительная динамика и постепенный рост объемов ввоза товаров на таможенную территорию Украины, уровня таможенной стоимости и таможенных платежей.

Объемы налогооблагаемого импорта товаров в январе-июле выросли на вес до 37,8 миллионов тонн, что на 5% больше января-июля 2017 года, и по таможенной стоимости - почти до 28,4 миллиардов долларов, или на 16% больше соответствующего периода прошлого года.

За указанный период таможенные платежи по импорту составили 7,4 миллиардов долларов, что на 15% превышает соответствующий показатель прошлого года.

Кроме того, уровень таможенной стоимости облагаемого импорта увеличился на 9,8% до 0,75 долларов за килограмм.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, до конца текущего года Украина должна вернуть внешним кредиторам более миллиарда долларов. В частности, согласно графику выплат по евробондам, 1 сентября Украина должна выплатить 0,5 миллиардов долларов по реструктуризированным еврооблигациям, погашение которых предстоит со следующего года.


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