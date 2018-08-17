Порошенко "дал добро" на выплату задолженностей шахтерам

В информации к документу отмечается, что реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку деньги этой бюджетной программы будут направлены в том числе на погашение задолженности по оплате труда.

Как сообщал "УРА-Информ", шахтеры устроили акцию протеста возле Верховной Рады. Протестующие требовали прекратить закрытие шахт и выплаты задолженности по заработной плате.