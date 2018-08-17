16:16 17.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко "дал добро" на выплату задолженностей шахтерам

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым государственным шахтам дополнительно выделяется 1,4 млрд грн дотаций для погашения задолженности по заработной плате горнякам.

Порошенко

В информации к документу отмечается, что реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку деньги этой бюджетной программы будут направлены в том числе на погашение задолженности по оплате труда.

Как сообщал "УРА-Информ"шахтеры устроили акцию протеста возле Верховной Рады. Протестующие требовали прекратить закрытие шахт и выплаты задолженности по заработной плате.


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