Пенсионный фонд вернул казначейству 80% займов

На сегодняшний день Фонд вернул 80% займов, взятых в 2018 году. Такие данные в в четверг, 16 августа, предоставил министр социальной политики Андрей Рева.

По его данным, всего с начала года Пенсионный фонд позаимствовал у государственной казны 50,1 миллиардов гривен. Из них 40 миллиардов гривен уже возвращено, - заверил министр.

От также отметил, что больше всего Пенсионный Фо6нд занимал в январе и июне этого года - 10,2 и 10,4 миллиардов гривен соответственно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пенсионном фонде Украины заверили, что выплаты по пенсиям будут профанированы на 55,6% в августе месяце. В пресс-службе ведомства отмечают, что в текущем месяце на пенсионные затраты из государственного бюджета направлено 16,7 миллиардов гривен. По информации Фонда, что все финансирование и выплата пенсий в августе проходит по графику.