Омелян предлагает Кабмину ограничить сообщение с Россией

По мнению ведомства, такие меры необходимы в ответ на действия России по препятствованию судоходству в Азовском и Черном морях. Как заявил глава ведомства Владимир Омелян в пятницу, 17 августа, в эфире одного из украинских телеканалов, министерство рассчитывает на их скорейшее утверждение правительством.

У нас есть несколько достаточно весомых ударов в ответ. Контрмеры, которые мы предложим в ближайшее время и надеюсь, Кабмин их поддержит, - сказал глава Мининфраструктуры, добавив, что на данном этапе преждевременно разглашать эти меры, так как это "должно быть государственное решение".

Вместе с тем он подтвердил, что одним из элементов, предлагаемых правительству для утверждения, является ограничение пассажирского сообщения. По мнению министра такими мерами правительство обезопасит украинцев, который все еще на свой риск едут в РФ.

Вместе с тем Омелян отверг аргументы оппонентов, что такие действия приведут к кризису на рынке перевозок. В качестве примера он привел введенный ранее запрет на прямые полеты в Россию, после которого пассажиропоток вырос вдвое "в направлении цивилизованных стран".

Убежден, что такая же история будет и c железнодорожным, и с автобусным сообщением, - подчеркнул глава профильного ведомства.

В то же время Омелян заверил, что Украина не будет нарушать свои обязательства в рамках ВТО по обеспечению транзита, а его падение в последние годы связаны исключительно с действиями России, которые Киев оспаривает в ВТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Российская Федерация, препятствуя международному судоходству в акватори Азовского моря, в очередной раз пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом заявили в Государственном департаменте США. В Госдепе отметили, что США поддерживают суверенитет Украины, и обратились к РФ с настоятельной просьбой прекратить попытки дестабилизировать ситуацию в регионе.