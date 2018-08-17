11:16 17.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в пятницу перешагнул за 28 гривен

В обменных пунктах Украины в пятницу, 17 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 16 копеек.

Наличный доллар в пятницу перешагнул за 28 гривен

Наличный евро подорожал на 24 копейки. Таким образом, сегодня доллар продает по 28,06 гривен, а евро можно купить по 32,04 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 27,93, продажи 27,85 - 28,25 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,6821, продажи - 28,0649 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,60 - 31,82, продажи - 31,60 - 32,43 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,3750, продажи - 32,0499 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100, продажи - 4,050 - 5,000 грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,750, продажи 4,218 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 16 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 17 копеек. Наличный евро вырос на 18 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,76 гривен, а евро можно было купить по 31,72 гривен.


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