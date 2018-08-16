10:32 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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За полгода страны ЕС приобрели в Украине продукции на 9,7 миллиардов долларов - МЭРТ

За первое полугодие Украина отправила на экспорт больше всего не драгоценных металлов и изделий из них, продуктов растительного происхождения, машин, оборудования и механизмов.

За полгода страны ЕС приобрели в Украине продукции на 9,7 миллиардов долларов - МЭРТ

Такие данные в четверг, 16 августа, представило Министерство экономического развития и торговли. По данным ведомства, товаров из не драгоценных металлов и изделий из них продано на сумму в 6,2 миллиарда долларов

В то же время продуктов растительного происхождения продано на 4,1 миллиарда долларов, а машин, оборудования и механизмов - на 2,3 миллиардов долларов.

В общем, как добавили в МЭРТ, за полгода страны Европейского Союза приобрели продукции на 9,7 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует рост экспорта металлургической и сельскохозяйственной продукции. Такие данные заложены в прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы.


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