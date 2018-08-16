22:15 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Все 147 выданных Украиной лицензий на недропользование в Крыму и на шельфе остаются в силе

На сегодняшний день в силе остаются 147 выданных Украиной специальных разрешений на недропользование в Крыму и на шельфе.

Все 147 выданных Украиной лицензий на недропользование в Крыму и на шельфе остаются в силе

Все они находящиеся на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и шельфе Черного и Азовского морей. Об этом в четверг, 16 августа, заявили в Государственной службе геологии и недр Украины.

В Госгеонедр также напоминают, что Россия после оккупации Крыма незаконно контролирует две трети украинской территории шельфа Черного и Азовского морей. Ориентировочная ресурсная база углеводородов украинского континентального шельфа Черного моря составляет: газа - более 300 миллиардов кубических метров, нефти - почти 200 миллионов тонн", - уточнили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на днях Россия заявила о вступлении в действие закона, который признает недействительными лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные Украиной до аннексии полуострова.


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