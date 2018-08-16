09:57 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ВБ готовит гарантийную операцию для поддержки реформ в Украине

Всемирный банк в настоящее время готовит гарантийную операцию для поддержки реформ в Украине на 800 миллионов долларов.

ВБ готовит гарантийную операцию для поддержки реформ в Украине

Подготовка ведется по просьбе правительства Украины. Операции будет проведена в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшения управления.

Как сообщает в четверг, 16 августа, пресс-служба ВБ, после завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму 650 миллионов долларов, которая поможет заимствовать около 800 миллионов долларов на внешних рынках.

Для того, чтобы новая операция Всемирного банка стала возможной, необходимо подтверждение завершения всех действий по начатых реформам и благоприятная макроэкономическая ситуация, - отметили в банке, добавив, что в этом контексте критическим является вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине" (N8331д) и Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" (N6027д), которые были приняты Верховной Радой в июле.

Вместе с тем Всемирный банк призывает правительство Украины завершить все необходимые действия по начатым реформам и достичь соглашения с МВФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет Европейского союза утвердил предоставление украинскому государству один миллиарда евро макрофинансовой помощи. Главными требованиями для получения кредита представители Совета Европейского союза назвали запуск системы проверки электронных деклараций, проверка данных о бенефициарах компаний и создание Антикоррупционного суда, который соответствовал бы рекомендациям Венецианской комиссии.


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