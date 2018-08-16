20:15 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В четверг на межбанке гривна рухнула на 26 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг, 16 марта, упал до 27,765 гривен с 27,505 гривен в предыдущий рабочий день.

В четверг на межбанке гривна рухнула на 26 копеек

Как сообщают дилеры коммерческих банков, котировки гривны к окончанию торгов составили 27,75-27,78 гривен за доллар.

Более стремительно упал курс гривны к евро. Сегодня национальная валюта потеряла 56 копеек. При этом котировки к окончанию торгов составили 31,6405-31,6692 гривен за евро.

По данным НБУ, справочное значение курса гривны к доллару в четверг упало до 27,6377гривен за доллар с 27,4472 гривен за щдоллар днем ранее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 16 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 17 копеек. Наличный евро вырос на 18 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,76 гривен, а евро можно купить по 31,72 гривен.


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