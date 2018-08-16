12:32 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Укрзализныця за миллиард закупила шесть дизель-поездов

"Укрзализныця" 10 августа провела тендер по закупке вагонов.

Укрзализныця за миллиард закупила шесть дизель-поездов

По результатам тендера у "Крюковского вагоностроительного завода" было куплено поездов на общую сумму 1,06 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг, 16 августа.

Согласно сообщению, до конца 2019 года на "Львовскую железную дорогу" поставят шесть дизельных поездов ДПКр-3 для региональных пассажирских перевозок по 176,97 миллионов гривен, что сейчас составляет 6,53 миллионов долларов.

Они будут состоять из трех вагонов: промежуточного немоторного 63-7084А, главного моторного 63-7083А и главного моторного 63-7083А-01, оборудованного для перевозки пассажиров в инвалидных креслах.

На сайте завода такде сказано, что на данный моме6нт есть только предыдущая модель трехвагонного поезда ДПКр-2. В сентябре 2015 года "Львовская железная дорога" купила его за 109,80 миллионов гривен, что тогда равнялось 5,07 миллионов долларов. Таким образом, новая модель стоит на четверть дороже в долларах.

Гарантийный срок составляет два года, обеспечение исполнения договора – 1%.

Цена сделки на 0,02% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,06 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, к концу лета "Укрзализныця" планирует разделить поезда на классы. В соответствии с классом поезда, будет формироваться цена на билет.


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