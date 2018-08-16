17:50 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина сделала ответный ход. Российские суда боятся заходить в наши порты

Российские судовладельцы приостановили грузовые перевозки в Украину после заблокирования в Херсоне танкера "Механик Погодин".

Украина сделала ответный ход. Российские суда боятся заходить в наши порты

Сейчас российский корабль находится под санкциями, как и его имущество. Об этом сообщает Reuters.

Украинские системы слежения за судами показывают, что некоторые российские корабли, владельцы которых не находятся под санкциями, по-прежнему следуют в украинские порты. Однако источники сообщают, что ряд судовладельцев, даже если они не находятся под санкциями, приостанавливает перевозки в Украину из-за боязни потерять груз.

Летом российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана, частично по российским внутренним водным путям, следуя через Азовское море в украинские порты Одессы, Херсона и Николаева. Российские суда также перевозят экспортируемое из Украины подсолнечное масло, и эти операции также были приостановлены.

Как сообщал "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией. Как сообщается на официальном сайте ведомства, уже подписан соответствующий документ. "В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил министр.


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