18:30 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина до конца года должна вернуть более миллиарда долларов

До конца текущего года Украина должна вернуть внешним кредиторам более одного миллиарда "зеленых".

Украина до конца года должна вернуть более миллиарда долларов

Об этом сообщает ИА "Украинские новости".

В частности, согласно графику выплат по евробондам 1 сентября Украина должна выплатить полмиллиарда по реструктурированных еврооблигациям, погашение которых должно произойти в следующем году.

Также, согласно графику обслуживания долгов перед МВФ, 1 ноября Украина должна отдать фонду по программе stand by 51,049 миллионов искусственных резервных  и платежных средств, так называемых СДР (спецправа заимствования), 5 ноября - 257,250 млн СДР, а также 3 декабря 114,334 СПЗ.

Таким образом, кроме полумиллиарда долларов по евробондам, Украина также должна выплатить 422,600 миллионов СПЗ или около $ 580 млн.

По состоянию на 1 августа 2018 объем международных резервов НБУ покрывает ровно 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал "УРА-Информ", если результаты визита миссии МВФ в Киев будут положительные и Украина сможет договориться с миссией осенью, то сможет получить транш. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий. 


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