Украина до конца года должна вернуть более миллиарда долларов

Об этом сообщает ИА "Украинские новости".

В частности, согласно графику выплат по евробондам 1 сентября Украина должна выплатить полмиллиарда по реструктурированных еврооблигациям, погашение которых должно произойти в следующем году.

Также, согласно графику обслуживания долгов перед МВФ, 1 ноября Украина должна отдать фонду по программе stand by 51,049 миллионов искусственных резервных и платежных средств, так называемых СДР (спецправа заимствования), 5 ноября - 257,250 млн СДР, а также 3 декабря 114,334 СПЗ.

Таким образом, кроме полумиллиарда долларов по евробондам, Украина также должна выплатить 422,600 миллионов СПЗ или около $ 580 млн.

По состоянию на 1 августа 2018 объем международных резервов НБУ покрывает ровно 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщал "УРА-Информ", если результаты визита миссии МВФ в Киев будут положительные и Украина сможет договориться с миссией осенью, то сможет получить транш. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.