Турция пожалуется в суд на американские пошлины

Об этом заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан, сообщает местная пресса.

Глава ведомства напомнила, что Анкара ответила на ограничение Вашингтона повышением пошлин в размере 533 млн. долларов, увеличив тарифы на импорт 22 наименований товаров из США.

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий.

Как сообщал "УРА-Информ", Вашингтон довел отношения с Анкарой почти до полного разрыва. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, комментируя напряженность в отношениях с США и экономическую ситуацию в стране, пишут местные СМИ. Представитель Турции добавил, что его страна против экономических войн, но не оставит без ответа нападки на себя.