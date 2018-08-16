Три украинские партии активно покупают рекламу на телевидении за государственные средства - КИУ

За три месяца - апреля-июня партия Олега Ляшко потратила на рекламу 13,4 миллионов гривен. Из них половина суммы, 6,5 миллионов гривен, была направлена на оплату рекламных материалов.

Как сообщает в четверг, 16 августа, "Комитет избирателей Украины", такие данные следуют из отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за II квартал текущего года.

Так, в частности, РПЛ 4,7 миллионов гривен оплатила рекламу на телевидении. При этом средства перечислены ООО "Новости 24" - более 1,3 миллионов гривен, ООО "Информационное агентство "112 Украина" - 1,7 миллионов гривен и ООО "Телеканал "Прямой" - 1,2 миллионов гриве).

В свою очередь "Оппозиционный блок" потратил 15,7 миллионов гривен, из которых 4,2 миллиона гривен пошли на рекламу. Из них 3,2 миллионов направлено на рекламу по телевидению. Более 2,5 миллионов гривен политсила перечислила ООО "Интер реклама центр" за размещение материалов в телеэфире. Платежи были осуществлены в апреле и мае.

"Батькивщина" потратила 31,9 миллионов гривен, из которых 24,8 миллионов ушло на рекламу. При этом часть рекламы по телевидению партия оплатила за счет средств государственного финансирования. Так, в качестве оплаты за выступление миллион гривен государственных средств были перечислены ЗАО "Телеканал" Интер", 1,2 миллпиона - ООО" Старлайт бренд контент " и 1,4 миллиона ООО" Глобал медиа групп".

Также оплачивала рекламу на телевидении за счет налогоплательщиков "Самопомич". Партия потратила на это 600 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в КИУ рассказали, что самые низкие показатели посещений восьмой сессии парламента у депутатов Верховной рады от депутатских групп "Воля народа", "Видродження" и фракции "Оппозиционный блок".