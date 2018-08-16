09:39 16.08.2018 | Экономика | Новости
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США и Китай договорились о торговых переговорах

Правительство Соединенных Штатов Америки и Китая приняли совместное решение о возобновлении торговых переговоров.

США и Китай договорились о торговых переговорах

Как сообщается на сайте Министерства коммерции КНР, очередной раунд деловой встречи запланирован на конец августа и пройдет она в Вашингтоне.

Известно, что возглавлять делегацию Пекина будет замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь. Главой американской делегации выступит замглавы Минфина по международным делам Дэвид Мальпасс.

Предполагается, что во время встречи стороны обсудят вопросы экономики и двусторонней торговли. В то же время Китай настаивает на сохранении принципов взаимности, равенства и целостности.

Добавим, что переговоры были прерваны на фоне торговой войны из-за обоюдного введения пошлин стороны провели в начале июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин находился с официальным визитов в Таиланде. Во время пребывания в стране глава ведомства провел встречу со своим тайским коллегой Доном Прамудвинаем.


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