Производство орехов в Украине выросло на 25 процентов

Об этом сообщает capital.ua.

Больше отечественных фермеров орехов собирают только в США, Мексике, Франции, Германии и Перу.

В среднесрочной перспективе в Украине ожидается еще большее увеличение валового сбора грецких орехов, так как площади его насаждений стремительно увеличиваются после долгих лет застоя.

Так, в прошлом году площади ореховых садов выросли сразу на 18% и превысили показатель 2000 года.

Как сообщал "УРА-Информ", в сентябре виноград в Украине подорожает примерно на 15 гривен в связи с импортом товара из других стран. Об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. По его словам, цены на большинство фруктов в Украине в этом году ниже, чем в прошлом. Это связано с тем, что в этом сезоне наблюдается более благоприятные погодные условия для роста урожая.