14:07 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Польский продавец пирожных зовет украинских "ягодников"

Польский дистрибьютор, работающий с продукцией выпечки, кондитерских изделий и мороженого, ищет украинские компании, специализирующиеся на шоковой заморозке фруктов и ягод.

Польский продавец пирожных зовет украинских

Отмечается, что срок подачи предложений - 10 сентября 2018.

Компанию интересуют следующие виды ягод: вишня, дикая черника, малина.

Как отмечается в требованиях, идеальным партнером будет предприятие, которое уже имеет опыт экспорта в ЕС. Продукция должна быть первого класса, упакована в соответствии со стандартами ЕС в коробках по 10 кг. Рабочим языком является английский.

После указанного дедлайна по каждому запросу всю собранную информацию будет передан на рассмотрение иностранной компании-заказчику, самостоятельно проведет отбор украинских компаний для партнерства и вести дальнейшую коммуникацию.

Как сообщал "УРА-Информ", за первые шесть месяцев 2018 года Украина экспортировала ягод на сумму 100 миллионов долларов, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет "Новое время". Отечественные фермеры в разы увеличили экспорт выращенных ими свежих и замороженных ягод на внешние рынки. Основные поставки идут в Европу, где особой популярностью пользуются голубика, малина, черника и клюква. Основными продуктами в товарной структуре экспорта остаются грецкие орехи, замороженные ягоды, яблоки и груши.


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