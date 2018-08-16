17:30 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Овощи украинцам обходятся дороже, чем жителям ЕС

Больше всего украинцы, по сравнению с поляками, переплачивают за зелень.

Овощи украинцам обходятся дороже, чем жителям ЕС

Если сравнить цены на оптовых рынках Украины и Польши, окажется, что отечественные овощи, фрукты и зелень минимум на 20% дороже, чем польские.

Об этом пишет издание "Сегодня".

Так, картофель в Польше продают дешевле на 50 копеек за килограмм, чем в Украине. Кило свеклы стоит почти на две гривни меньше. За килограмм слив в Польше просят 8 гривен, в Украине – 10.

Зелень в Украине продается и вовсе вдвое дороже, чем в соседней стране. За салат и петрушку украинские продавцы требует 50-60 гривен за кило.

По данным за февраль 2018 года, средняя зарплата в Польше составляла 4600 злотых, что примерно равно 1350 долларов. В Украине сейчас средняя зарплата, по данным официальной статистики, составляет 9 141 гривну – около 330 долларов.

Как сообщал "УРА-Информ", среди популярных украинских блюд лидерами подорожания, по сравнению с ценами начала 2018 года, оказались борщ постный, что прибавил в цене 48%, и вареники с капустой - плюс 22%.


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