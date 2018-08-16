Нацбанк на четверг немного поднял курс гривны

100 долл - 2 744,9860 грн;

100 евро - 3 107,5987 грн;

При этом регулятор установил на 16 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1055.240410;

Серебро - 13.405703;

Платина - 718.619363;

Палладий - 798.956387.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 15 августа, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2745,8922 грн;

100 евро - 3131,9646 грн;

Как сообщал УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.

Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.