Киевлянам, рассказали, как они теперь будут платить за горячую воду

Соглашение о сотрудничестве подписали "Киевводоканал" и "Киевтеплоэнерго". Ранее счетчики холодной и горячей воды пломбировали и проверяли в разных компаниях, сообщили в пресс-службе водоканала.

Чтобы уменьшить нагрузку на потребителей при проведении работ со средствами учета холодной и горячей воды Киевводоканал и Киевтеплоэнерго заключили договор о сотрудничестве.

Это будет способствовать уменьшению затрат на работы, которые выполняет каждая из компаний с квартирными приборами учета воды. Также ускорит работу с заявками от киевлян.

Как сообщал "УРА-Информ", в связи с реконструкцией центрального теплопункта в Дарницком районе несколько улиц отключат от горячего водоснабжения. В Дарницком районе несколько улиц останутся без горячей воды Как сообщает пресс-служба Дарницкой РГА, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" будет проводить реконструкцию центрального теплового пункта в Дарницком районе, находящемся на Харьковское шоссе 148б.