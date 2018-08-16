Хороший урожай обвалил цены на яблоки на юге страны

Против прошлогодних полутора тысяч тонн в 2018 году урожай будет не менее пяти-шести тысяч тонн, что сразу повлияло на закупочные цены.

Сегодня производители яблок продают их по 2-3 грн/кг.

Об этом рассказал директор корпорации «Николаевсадвинпром» Вадим Филиппович.

Отмечается, что выращиванием яблок в промышленных масштабах в Николаевской области занимаются лишь несколько предприятий. Все выращенное идет на внутренний рынок.

Как сообщал "УРА-Информ", урожай арбузов и дынь увеличится в Украине увеличится. В частности в этом году на Херсонщине прогнозируют увеличение роста производства арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом на 235 тысяч тонн.