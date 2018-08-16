18:45 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Хороший урожай обвалил цены на яблоки на юге страны

Фермеры Николаевской этом году соберут хороший урожай яблок.

Хороший урожай обвалил цены на яблоки на юге страны

Против прошлогодних полутора тысяч тонн в 2018 году урожай будет не менее пяти-шести тысяч тонн, что сразу повлияло на закупочные цены.

Сегодня производители яблок продают их по 2-3 грн/кг.

Об этом рассказал директор корпорации «Николаевсадвинпром» Вадим Филиппович.

Отмечается, что выращиванием яблок в промышленных масштабах в Николаевской области занимаются лишь несколько предприятий. Все выращенное идет на внутренний рынок.

Как сообщал "УРА-Информ"урожай арбузов и дынь увеличится в Украине увеличится. В частности в этом году на Херсонщине прогнозируют увеличение роста производства арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом на 235 тысяч тонн.


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